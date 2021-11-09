Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские вузы могут вводить QR-коды для посещения корпусов учебных заведений вакцинированными студентами, передает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

"[Вузы] могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", – уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с 8 ноября вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.

Ранее вузы Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению QR-кодов. Председатель совета ректоров и президент МФТИ отметил, что университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении подобных вопросов.

Также Сергей Собянин заявил, что систему QR-кодов в столице продолжат совершенствовать. На данный момент цифровая идентификация необходима для посещения театров и музеев Москвы.

