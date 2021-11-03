Вузы Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению QR-кодов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения учебных заведений, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя, президента МФТИ Николая Кудрявцева.

Он уточнил, что министерство сделало достаточно хороший приказ, согласно которому каждый вуз вправе устанавливать свои меры по борьбе с COVID-19. По мнению президента МФТИ, это правильно, так как каждое высшее учебное заведение имеет разные учебные процессы.

"Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения учебных заведений. – Прим. ред.) движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься", – отметил Кудрявцев, отвечая на вопрос о том, как совет оценивает идею с введением QR-кодов для посещения вузов.

Ранее стало известно, что студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) с 15 ноября смогут посещать очные лекции и семинары только по QR-кодам.