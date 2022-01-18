Дома-интернаты перейдут в закрытый режим работы из-за коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дома-интернаты перейдут в закрытый режим работы в связи с высокой заразностью штамма коронавируса "Омикрон", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала", – сказала Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей. Он также призвал принять дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна из-за COVID-19 в масштабах всей страны. Песков подчеркнул, что от региона к региону ситуация с COVID-19 может меняться из-за распространения штамма "Омикрон".

