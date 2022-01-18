Заболеваемость COVID-19 вырастет на этой неделе в два раза – Собянин

14:54
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
На этой неделе количество зараженных коронавирусом вырастет еще в два раза. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он рассказал, что и на прошлой неделе количество заболевших увеличилось в два раза.
"Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут, как минимум, месяц в такой динамике", – отметил Собянин.
По его словам, тяжесть течения "Омикрон"-штамма коронавируса меньше.
"Мы видим, что, несмотря на удвоение количества заболевших, количество госпитализаций за прошлую неделю и вот понедельник практически не выросло", – подчеркнул мэр Москвы.
За последние сутки в Москве выявили 8 342 новых случая COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 911 329. Скончались за минувшие 24 часа 69 человек с коронавирусом.
В столице за сутки госпитализирован 821 человека. На ИВЛ находятся 507 пациентов. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1 838 человек.
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