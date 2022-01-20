Минздрав разработал рекомендации по дистанционной работе с лечащимися от COVID-19 на дому

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Минздрав России подготовил и направил в регионы рекомендации, содержащие алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также схемы дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на амбулаторном лечении, сообщает ТАСС.

По словам главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава Сергея Багненко, эти рекомендации направлены на организацию оперативной и качественной работы call-центров в условиях подъема заболеваемости штаммом "Омикрон".

Он подчеркнул, что оператор будет собирать информацию о состоянии пациента: наличие кашля, насморка, слабости, нарушений вкуса и обоняния, боли в горле, головной боли, нарушений стула, затруднения дыхания, а также степени проявления данных симптомов.

Также пациентов будут опрашивать о наличии хронических заболеваний, прохождении ПЦР-тестирования и КТ-исследования.

В соответствии с данными, собранными по чек-листу, принимается решение о том, можно ли пациенту с коронавирусом продолжать лечение амбулаторно или необходима госпитализация.

В рамках мониторинга состояния пациента при ухудшении его самочувствия также могут оформить вызов врача на дом. Оператор call-центра должен быстро принять решение об оказании экстренной помощи пациенту. Система чек-листа дает возможность максимально быстро собрать нужную информацию и оперативно оценить степень тяжести состояния больного.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.

