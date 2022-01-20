Врач рассказала об особенностях течения болезни у пациентов с "Омикроном"

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о течении коронавируса у зараженных "Омикрон"-штаммом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, болезнь проходит либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ. Специалист Роспотребнадзора предупредила, что у заболевших может повыситься температура тела до 38–38,5 градуса.

"В ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит сухой кашель", – заявила Пшеничная.

Те, кто ранее болел коронавирусом, могут заразиться "Омикрон"-штаммом с вероятностью 15–20 процентов. Ранее этот параметр составлял менее 1–2 процентов.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что среди переболевших коронавирусом увеличилось число повторных случаев COVID-19 в связи с приходом нового штамма. Рост повторных заражений составляет от 5 до 10 раз, свидетельствуют исследования.

