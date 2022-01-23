Движение затруднено в районе проспекта Мира из-за ДТП с одним погибшим

Авария с одним погибшим случилась в районе метро Ростокино

Авария с одним погибшим произошла в районе Северянинского путепровода на Северо-Восточной хорде. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля "Nissan X-Trail" совершил наезд на стоящий в крайней правой полосе автомобиль "Daewoo Matiz", по причине поломки", – сообщили в ведомстве.

Также автомобиль врезался в водителя и двух пассажиров, которые намеревались проверить поломку легковой машины. В результате наезда погиб один человек, двоим оказывают медицинскую помощь.

Водитель машины "Nissan", по предварительной информации, не пострадал.

На месте работают эксперты и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

По данным департамента транспорта Москвы, движение в сторону проспекта Мира осуществляется по одной полосе из трех.

Крупная авария ранее произошла на МКАД. В районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись три большегруза.