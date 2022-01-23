Движение затруднено в районе проспекта Мира из-за ДТП с одним погибшим

18:45
Авария с одним погибшим случилась в районе метро Ростокино
Авария с одним погибшим произошла в районе Северянинского путепровода на Северо-Восточной хорде. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"Водитель автомобиля "Nissan X-Trail" совершил наезд на стоящий в крайней правой полосе автомобиль "Daewoo Matiz", по причине поломки", – сообщили в ведомстве.
Также автомобиль врезался в водителя и двух пассажиров, которые намеревались проверить поломку легковой машины. В результате наезда погиб один человек, двоим оказывают медицинскую помощь.
Водитель машины "Nissan", по предварительной информации, не пострадал.
На месте работают эксперты и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
По данным департамента транспорта Москвы, движение в сторону проспекта Мира осуществляется по одной полосе из трех.
Крупная авария ранее произошла на МКАД. В районе пересечения с Волоколамским шоссе столкнулись три большегруза.
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