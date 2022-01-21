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Происшествия

15:34

Утверждено обвинение против подозреваемых в нападении на мужчину с сыном в ТиНАО

происшествия

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин, подозреваемых в нападении на мужчину с сыном в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации прокуратуры, дело будет передано на рассмотрение в Щербинский районный суд. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделено в отдельное производство.

Инцидент произошел 4 ноября 2021 года. Четверо обвиняемых в районе 3-й Нововатутинской улицы вступили в конфликт с двумя потерпевшими, один из которых находился там с 4-летним сыном.

По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.

Обвиняемые в совершении преступления на данный момент находятся под стражей.

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