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Происшествия

12:45

СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела о нападении на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО, в ближайшее время его материалы передадут в суд. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей столицы в возрасте от 19 до 21 года, обвиняемых в покушении на убийство (в том числе малолетнего) по предварительному сговору из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов было выделено в отдельное производство из-за особенностей состояния его психического здоровья. Материалы дела направлены в прокуратуру для подготовки к передаче в суд.

В ноябре четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".

7 ноября Щербинский суд Москвы отправил под арест до 5 января 2022 года всех фигурантов дела.

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