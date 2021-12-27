СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

12:45
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела о нападении на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО, в ближайшее время его материалы передадут в суд. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей столицы в возрасте от 19 до 21 года, обвиняемых в покушении на убийство (в том числе малолетнего) по предварительному сговору из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении одного из фигурантов было выделено в отдельное производство из-за особенностей состояния его психического здоровья. Материалы дела направлены в прокуратуру для подготовки к передаче в суд.
В ноябре четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".
7 ноября Щербинский суд Москвы отправил под арест до 5 января 2022 года всех фигурантов дела.
Суд Москвы арестовал участников драки в Новых Ватутинках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: