Мать участников драки в Новых Ватутинках назвала вероятную причину конфликта

На прошлой неделе в ТиНАО четверо мужчин напали и избили отца с маленьким ребенком. Все подозреваемые были задержаны, на них заведено уголовное дело о покушении на убийство. Щербинский районный суд принял решение арестовать их до 5 января 2022 года. Сами мужчины не отрицают участия в драке, однако заявляют, что якобы не нападали, а защищались от агрессивного родителя. Рассказываем подробности конфликта.



Внезапное нападение

В Сети 5 ноября распространилось видео из района Новые Ватутинки в ТиНАО. На кадрах видно, как на отца с маленьким ребенком напали четверо мужчин и начали избивать. Ролик не только возмутил пользователей, но также привлек внимание правоохранителей.

Столичная прокуратура обнародовала еще одно видео, снятое камерой наблюдения. На нем запечатлено, как группа из четырех человек проходит по пешеходному переходу. Навстречу компании идут двое мужчин, один из которых на плечах несет маленького ребенка. В какой-то момент группа из четырех бросается за ними в погоню.

Александр, отец ребенка, рассказал полицейским, что первая стычка с нападавшими произошла еще до драки, снятой на видео. С его слов, конфликт спровоцировал один из нападавших, который ударил мальчика по щеке.

"Началось все из-за того, что зацепили сначала товарища на ровном месте. С нами был еще ребенок. В этот момент получилось, что они его задели, причем специально задели, ударили по щеке. Как отец, я среагировал на это, пытался защитить и защититься", – рассказал полицейским пострадавший.





Александр отец ребенка Слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с ножом. Получилось так, что товарищ стал защищаться, я ребенка взял в охапку и пошел домой. Но после этого невзначай встретились, не доходя до магазина.

Товарищ Александра рассказал правоохранителям, что после начала драки стал звать на помощь, а также побежал в магазин за подмогой. Когда вернулся к другу, то на месте потасовки уже собрались очевидцы. К счастью, в результате стычки никто серьезно не пострадал.

Четверых подозреваемых установили и задержали полицейские. Сперва в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".

7 ноября Щербинский суд отправил всех подозреваемых под арест на два месяца – до 5 января 2022 года.



Четверых напавших на мужчину с ребенком в ТиНАО арестовали до 5 января

Кто первым начал?

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемым в нападении от 17 до 21 года. По словам адвоката одного из молодых людей, они не отрицают участия в драке, но не признают вину в покушении на убийство. "Они утверждают, что они защищались, а не нападали", – отметил адвокат Роман Масютенко, добавив, что защита обжалует арест подозреваемых.

Мать задержанных Марина также уверяет, что конфликт начали не они. По ее словам, инцидент произошел из-за "троих выпивших людей", которые якобы ударили одного из ее сыновей бутылкой по голове.

"На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек – мужчина с синяком под глазом (отец ребенка. – Прим. ред.), – по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться", – рассказала она в интервью Пятому каналу.





Марина мать подозреваемых У меня дети не пьют, не курят, ерундой не занимаются, по ночам по клубам не ходят, они даже пива не пьют. Даже сигарету никогда в жизни не курили. Они у меня здравомыслящие дети. Они граждане России.

В свою очередь, родственница пострадавшего Елена рассказала, что Александр практически не употребляет алкоголь, но при этом имеет взрывной характер, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"У Александра, да, взрывной характер, может, не всегда срабатывает коэффициент стрессоустойчивости, пытается иногда перевоспитывать некоторых несознательных личностей. И бывает вот такой результат, к сожалению", – сказала она в беседе с журналистами.

Между тем юрист Василий Воробьев считает, что нападавшим может грозить тюремное заключение.

"Если во время драки было оружие, то я почти уверен, что условные сроки маловероятны. Причем даже если оружие не было применено, а лишь достали с целью угрозы", – пояснил собеседник Москвы 24.

При этом, по его словам, должна пройти экспертиза того, насколько был реальный умысел применить оружие и как серьезно пострадал мужчина, который отбивался от нападавших. В свою очередь, юрист Евгений Корчаго в разговоре с Москвой 24 пояснил, что если вина подозреваемых будет доказана, то молодым людям вряд ли дадут максимальный срок по статье, которую им вменяют.

"Минимальная санкция – 8 лет лишения свободы, но с учетом возможных смягчающих обстоятельств суд вправе назначить ниже", – уточнил он.

Также юрист напомнил, что уголовная статья "Покушение на убийство", по которой обвиняют нападавших, подпадает под суд присяжных. Поэтому в случае несогласия с приговором подсудимые могут доказывать свою невиновность перед присяжными, заключил юрист.