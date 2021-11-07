Все фигуранты дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве арестованы

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Щербинский суд Москвы отправил под арест всех фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении последнего обвиняемого. Еще трое нападавших были арестованы ранее.

"Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05.01.2022 года", – заявили в суде.

О происшествии стало известно в пятницу, 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".

