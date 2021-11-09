Арестованный за драку в Ватутинках рассказал, что конфликт начался из-за 10 рублей

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Арестованные по делу о драке в Ватутинках сообщили, что конфликт начался из-за 10 рублей. При этом виновными они себя не признают. Об этом сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы.

Задержанных, один из которых не говорит по-русски, поместили в ИВС на Петровке. 19-летний Фарамаз Гасанов рассказал, что у арестованных попросили 10 рублей, а младшего брата ударили бутылкой. По его словам, именно с этого начался конфликт. При этом Гасанов отметил, что ребенка никто не трогал.

17-летний Эльхан Гасанов считает, что они сами являются жертвами нападения. По его словам, в драке ему разбили телефон. Младший из братьев рассказал, что один из задержанных работал продавцом, другой – курьером, а сам Эльхан помогал с доставкой.

"На условия содержания в изоляторе Гасановы не жалуются, видимых телесных повреждений у них нет", – подчеркнули в ОНК.

Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".

7 ноября Щербинский суд Москвы отправил под арест до 5 января 2022 года всех фигурантов дела.

