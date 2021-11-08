В Кремле не увидели национальной подоплеки в резонансной драке в ТиНАО

12:57
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Инцидент с нападением группы мужчин на прохожего с ребенком в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки, все фигуранты данного дела являются гражданами России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время обстоятельства нападения в ТиНАО выясняют правоохранители.
"Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то, соответственно, эти граждане России будут привлечены к ответственности", – отметил Песков.
О происшествии стало известно в пятницу, 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в Новых Ватутинках в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.
После данного инцидента было возбуждено дело о хулиганстве. Однако председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".
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