Автокран протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске

07:27
Фото: телеграм-канал NewsKhv
Автокран протаранил автобус с 15 пассажирами в Хабаровске. Об этом со ссылкой на старшего инспектора отделения пропаганды регионального управления ГИБДД сообщает РИА Новости.
Авария произошла на развязке на улице Суворова. По предварительным данным, пострадала одна женщина. Она обратилась за медицинской помощью с ушибами.
"Водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что водителя автокрана повезли на медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что два человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса во Владивостоке.
По данным полицейских, ДТП спровоцировал водитель машины Honda Fit, ранее лишенный прав за езду в нетрезвом виде. Он не соблюдал безопасную дистанцию до едущего впереди автобуса ГАЗ.
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