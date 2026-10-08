08 октября, 18:08Происшествия
ДТП произошло на внешней стороне 106-го км МКАД
На месте работают городские оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В департаменте предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 4 километра, а также призвали выбирать пути объезда.
Как уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на источник, в районе Щелковского шоссе столкнулись Lada и Mercedes. Травмы получили два человека. Кроме того, по проезжей части разлилось топливо, которое уже смыли.
Ранее два человека пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменке в центре Москвы. Уточнялось, что водитель ВАЗ повернул на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с Cadillac.