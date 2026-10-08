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08 октября, 18:00

Общество

В Приангарье сняли карантин после случая пневмонии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Карантин в Приангарье отменен после случая внебольничной пневмонии у сотрудницы Иркутского противочумного института. Об этом в видеообращении в своем канале в MAX сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, в области полностью завершен комплекс профилактических мероприятий. Заболевшая была привита и обладала иммунитетом к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявили, необходимый контроль соблюдался.

Медицинское наблюдение за всеми контактными лицами также завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, не обнаружено. Почти 5 тысяч лабораторных исследований не показали опасных патогенных микроорганизмов.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутске и Шелехове остается стабильной. Всемирная организация здравоохранения накануне официально заявила об отсутствии угроз для здоровья граждан, отметил губернатор.

Кобзев выразил признательность сотрудникам Роспотребнадзора, главному санитарному врачу Анне Поповой, министерству здравоохранения России, региональному Минздраву, врачам и медицинскому персоналу Иркутска и Шелехова, а также правоохранительным органам за их оперативную и почти непрерывную деятельность.

"Это было испытание, но мы его прошли достойно", – резюмировал губернатор.

2 октября Роспотребнадзор Иркутской области вводил дополнительные меры безопасности в связи с подозрением на особо опасную инфекцию у сотрудницы Иркутского противочумного института. Позже выяснилось, что у скончавшейся женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии.

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