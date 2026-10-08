Десять самолетов отправлены на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Десять самолетов были направлены на запасные аэродромы после введения ограничений на полеты в аэропорту Внуково. Часть воздушных судов уже совершила посадку, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Внуково более двух часов не принимает и не выпускает рейсы. При этом в аэропорту сохраняется спокойная обстановка.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией от авиакомпаний. В пресс-службе также напомнили, что обмен билетов и возврат средств во многих случаях можно оформить онлайн, поэтому приезжать в аэропорт для этого необязательно.

Задержки рейсов фиксировались во Внуково с утра 8 октября на фоне временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта и в других регионах.

Сейчас аэропорт принимает и выпускает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами, при этом Росавиация также сообщила об ограничениях в Домодедово, Шереметьево и Жуковском для обеспечения безопасности полетов.