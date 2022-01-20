Два человека пострадали в ДТП с маршрутным такси и автобусом в Москве

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Два человека получили травмы в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"На востоке столицы произошло столкновение автобуса "Лиаз" и маршрутной "Газели". Травмы получили два человека", – рассказал собеседник информагентства.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Из-за ДТП перекрыта одна полоса дороги.

Пассажирское маршрутное такси следовало по маршруту № 110.

Накануне три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в ТиНАО. Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Пострадавшую беременную женщину госпитализировали вертолетом.