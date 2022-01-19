Беременную женщину госпитализировали вертолетом после ДТП с машиной скорой помощи в ТиНАО

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Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в ТиНАО. Об этом в среду, 19 января, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Варшавском шоссе в районе поворота в сторону поселка Кленово.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Honda осуществлял поворот на разрешающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем кареты скорой помощи с включенными спецсигналами", – говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что все пострадавшие находились в машине скорой помощи. Среди получивших травмы была беременная женщина. Санитарный вертолет эвакуировал ее из ТиНАО в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На борту пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы. Женщину доставили в специализированное лечебное учреждение столицы", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пациентка скорой помощи погибла в аварии с легковым автомобилем и трамваем на площади Абельмановская Застава. Еще один человек пострадал.

По предварительным данным, виновником ДТП мог стать водитель легковой машины. Он не пропустил скорую, въехал в бок микроавтобуса и спецмашина отлетела в трамвай 43-го маршрута.