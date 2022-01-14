Два человека пострадали в аварии с автобусом во Владивостоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием легковушки и автобуса случилась во Владивостоке. Информация об этом размещена на сайте управления МВД по Приморскому краю.

По данным полицейских, ДТП спровоцировал водитель машины Honda Fit, ранее лишенный прав за езду в нетрезвом виде. Он двигался со стороны улицы Котельникова в направлении улицы Кузнецова и не соблюдал безопасную дистанцию до едущего впереди автобуса ГАЗ.

В результате столкновения травмы получили два человека – водитель легковушки и 14-летний мальчик, ехавший в автобусе. Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Ранее авария с участием рейсового автобуса произошла в Иркутской области. ДТП случилось в Братском районе вечером во вторник, 11 января. Там столкнулись автобус и два большегруза.

В результате случившегося пострадали шесть человек. По факту ДТП полицейские начали проверку.