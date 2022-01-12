Шесть человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Иркутской области

Фото: главное управление МВД России по Иркутской области

Авария с участием рейсового автобуса произошла в Иркутской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального главка МВД.

ДТП случилось в Братском районе вечером во вторник, 11 января. Там столкнулись автобус и два большегруза.

В МВД уточнили, что в салоне автобуса, следовавшего по маршруту Братск – Усть-Илимск, на момент аварии находились 40 человек.

"Получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть взрослых пассажиров, трое из них госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

По факту ДТП полицейские начали проверку.

Ранее четыре машины и автобус столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. В результате случившегося пострадал один человек.