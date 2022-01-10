Грузовик повис над проезжей частью после аварии на МКАД

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Авария с участием двух грузовиков случилась на МКАД после развязки с Волоколамским шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

ДТП случилось на внешней стороне 67-го километра дороги.

"Столкнулись два грузовика, после чего один из них пробил ограждение и повис над проезжей частью", – сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В данный момент на месте аварии находятся оперативные службы столицы. Информации о пострадавших пока не поступало.

В ведомстве добавили, что движение в районе ДТП осуществляется по двум полосам из пяти.

"По возможности объезжайте данный участок", – попросили в Дептрансе.

Ранее авария произошла на Кутузовском проспекте. ДТП случилось в районе пересечения с ТТК. Там столкнулись четыре автомобиля и автобус.