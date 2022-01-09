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Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в аварии в Мытищах. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного ведомства.

"Во дворе дома на улице Пионерская, женщина 1979 года рождения, управляющая автомобилем Nissan, совершила наезд на ребенка 2020 года рождения. Малолетний от полученных травм скончался на месте", – говорится в сообщении.

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства и причины происшествия. На место аварии был вызван зампрокурора Мытищинской городской прокуратуры Владимир Цой.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда в центре Москвы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Geely выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Audi.

