Один человек погиб в результате ДТП в центре Москвы

19:26 (обновлено 07.01.2022 22:34)
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель автомобиля Geely выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Audi. Удар пришелся на боковую часть машины.
"Пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался. Пострадавшими в аварии числятся водитель немецкой иномарки, а также водитель автомобиля Geely", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выяснят все обстоятельства ДТП, а также проверят водителей на наличие опьянения.
ДТП с участием двух автомобилей на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический Вал произошло вечером 7 января. В результате происшествия были перекрыты две полосы движения на съезде с Лужнецкой эстакады. Кроме того, ограничен проезд на двух полосах движения на улице Хамовнический Вал в сторону пересечения с Новодевичьей набережной.
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