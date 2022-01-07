ДТП произошло на пересечении Хамовнического Вала и Лужнецкого проезда

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – сообщили в ведомстве.

На данный момент занято 2 полосы движения на съезде с Лужнецкой эстакады. Кроме того, ограничен проезд на 2 полосах движения на улице Хамовнический Вал в сторону пересечения с Новодевичьей набережной.

Информация о пострадавших и обстоятельства инцидента уточняются.

По данным министерства здравоохранения РФ, с начала года в различных ДТП погибли более 70 человек.