Четыре машины и автобус столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в правоохранительных органах.
ДТП случилось на проспекте в районе пересечения с ТТК. Там столкнулись четыре автомобиля и автобус.
В результате случившегося пострадал один человек. Об его состоянии не сообщается.
Сейчас на месте аварии находятся сотрудники полиции. Причины произошедшего выясняются.
Ранее на МКАД в районе Волоколамского шоссе произошла авария с участием двух фур и нескольких легковых машин. При этом информации о пострадавших и погибших не поступало.