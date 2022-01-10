Четыре машины и автобус столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в правоохранительных органах.

ДТП случилось на проспекте в районе пересечения с ТТК. Там столкнулись четыре автомобиля и автобус.

В результате случившегося пострадал один человек. Об его состоянии не сообщается.

Сейчас на месте аварии находятся сотрудники полиции. Причины произошедшего выясняются.

Ранее на МКАД в районе Волоколамского шоссе произошла авария с участием двух фур и нескольких легковых машин. При этом информации о пострадавших и погибших не поступало.