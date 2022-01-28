Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой – посольство РФ

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Пропавшую в Мексике россиянку Татьяну Минееву нашли живой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление заведующего консульским отделом дипломатического представительства Андрея Трояновского.
Как объяснил представитель посольства, россиянка сама вышла на связь с дипведомством.
"Связь с россиянкой установлена и поддерживается", – подтвердил дипломат.
Он подчеркнул, что жизни женщины и ее 9-месячной дочери находятся вне опасности.
"Причиной появления информации об ее исчезновении стал семейный конфликт", – добавил Трояновский.
Ранее власти мексиканского штата Веракрус сообщили о бесследном исчезновении Минеевой и ее ребенка. Генеральная прокуратура штата разместила сообщение о пропаже 9-месячной Камилы Карус Минеевой через систему оповещения о пропавших без вести Alerta Amber.