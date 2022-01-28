Россиянка и ее 9-месячная дочь пропали в Мексике

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Фото: EPA/TASS/Alonso Cupul
Россиянка Татьяна Минеева и ее 9-месячная дочь бесследно исчезли в мексиканском штате Веракрус. Об этом заявили местные власти.
Генеральная прокуратура штата разместила сообщение о пропаже 9-месячной Камилы Карус Минеевой через систему оповещения о пропавших без вести Alerta Amber.
"В последний раз ее видели дома в муниципалитете Бока-дель-Рио, Веракрус, вместе с Татьяной Минеевой", – отмечается в ориентировке Alerta Amber Veracruz в Facebook.
Как утверждается в заявлении, жизни матери и ее дочери находятся под угрозой. Не исключено, что они могли стать жертвами преступления.
Ранее из города Холм Новгородской области пришло сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как пояснили сотрудники СК, это было сделано для организации полномасштабного розыска.
Пропавшую девочку искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Волонтеры проверяли версию о том, что ребенок вышел из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.
При поиске девочки правоохранители нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека. Мать ребенка и ее сожитель были задержаны.
Позднее по факту случившегося прокуратура организовала проверку органов опеки и учреждений системы профилактики.
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