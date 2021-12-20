Путин выразил соболезнования главе Филиппин в связи с последствиями тайфуна

Фото: АР/Office of the Vice President

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – говорится в сообщении главы государства.

Ранее сообщалось, что на Филиппины обрушился тайфун, которому дали название Odette. Его жертвами стали как минимум 375 человек, около 500 получили травмы, еще 56 пропали без вести.

Больше остальных пострадал остров Сиаргао. Стихия промчалась по нему со скоростью более 55 метров секунду. Ее напора не выдержали тысячи зданий, в том числе жилые дома. Убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.

Осенью землетрясение магнитудой до 7,1 балла случилось в Мексике. Удар стихии был зафиксирован в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.

Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров. При этом эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько.

