Десять человек погибли во время урагана "Агата" в Мексике – СМИ

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Фото: Zuma\TАСС
10 человек погибли во время урагана "Агата" на юге Мексики в штате Оахака, сообщила газета Milenio.
Кроме того, 20 человек пропали без вести. В настоящее время армия, нацгвардия и спасатели ищут выживших и пострадавших.
Ураган, сформировавшийся над Тихим океаном и достигший второй из пяти категории по шкале Саффира – Симпсона, вышел на сушу в районе Оахаки. Циклон принес сильные дожди, а также вызвал оползни и наводнения.
Ранее сообщалось, что более двух миллионов человек пострадали в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах. В республике зафиксировали 560 наводнений и 89 оползней. Повреждены более 200 дорог. В нескольких городах наблюдались перебои с электричеством.
До этого наводнение произошло в ЮАР. Погибли более 300 человек. Самые сильные за последние 60 лет дожди обрушились на провинцию Квазулу-Наталь и ее мегаполис Дурбан. В регионе были разрушены более шести тысяч зданий, размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов.
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