Подросток попал в больницу с разрывом легкого после прыжка в бассейн в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве 15-летнего мальчика доставили в больницу с разрывом легкого после прыжка с шестиметровой вышки в открытый бассейн, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По предварительным данным, подросток упал в воду плашмя, в медучреждении у него диагностировали разрыв одного легкого и ушиб второго.

Пострадавший сейчас находится в хирургическом отделении детской Морозовской больницы, заявил источник.

Ранее стало известно, что электронная сигарета взорвалась во рту школьника в Химках, 13-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Позднее мать пострадавшего мальчика рассказала, что подросток находился в шоковом состоянии после случившегося.

Она также отметила, что сын при ней не курил, электронную сигарету он якобы нашел в почтовом ящике бабушки "и просто взял ради интереса", а ее взрыв, по словам мальчика, произошел у него в руке.