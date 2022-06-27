Электронная сигарета взорвалась во рту школьника из Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Электронная сигарета взорвалась во рту школьника в Химках, 13-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители проводят расследование.

"В следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". – Прим. ред.)", – сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Ранее в России предложили запретить продажу вейпов. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он заявил о необходимости запретить реализацию как никотиносодержащей жидкости, так и устройств по ее доставке.

Согласно пояснительной записке, уже на 2020 год продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака достигли 47 миллиардов рублей. Нелегальный рынок продаж таких устройств в Сети вырос до 6,5 миллиона рублей.

Также уточняется, что запрет на продажу электронных сигарет уже реализован в ряде стран за рубежом, в частности в Индии, Сингапуре, Малайзии, Австралии и некоторых других.