Мать пострадавшего от взорвавшейся электронной сигареты подростка рассказала о случившемся

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Пострадавший от взрыва электронной сигареты школьник находился в шоковом состоянии после происшествия, рассказала его мать Анастасия.

"Когда прибежала, он просто сидел в шоке, видимо. Не мог особо говорить, все губы были опухшие", – рассказала она телеканалу РЕН ТВ.

По ее словам, подросток сидел весь в крови, ему помогали трое мужчин. Женщина вызвала скорую помощь, на место также прибыла полиция.

Как отметила Анастасия, сын при ней не курил, электронную сигарету он якобы нашел в почтовом ящике бабушки "и просто взял ради интереса", а ее взрыв, по словам мальчика, произошел у него в руке.

Ранее сообщалось, что электронная сигарета взорвалась во рту школьника в Химках, 13-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители проводят расследование.