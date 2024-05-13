Суд в Москве запретил объявления о наборе актеров с пометкой "только для славян"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Солнцевский суд Москвы запретил распространять на некоторых интернет-ресурсах объявления о наборе фотомоделей и актеров, имеющих только славянскую внешность. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Солнцевский районный суд города Москвы признал объявления о вакансиях, <...> требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности, запрещенными к распространению", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такие объявления нарушают закон, интересы общества и государства, а также противоречат основам правопорядка. Исходя из этого, авторы подобных публикаций должны привлекаться к уголовной ответственности.

Уточняется, что на нескольких сайтах, на которых были опубликованы похожие посты, уже удалили публикации, так как суд принял их за нарушения ТК и УК РФ. По мнению госоргана, у всех соискателей должны быть равные права при приеме на работу.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять Федеральный закон о русском народе. По его словам, сегодня "русский народ" подразумевает славян, многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии и Якутии.

До этого сервисам по поиску объявлений по купле-продаже и аренде недвижимости также запретили публиковать посты с предпочтениями по расовым и этническим признакам, включая национальность, цвет кожи, гражданство и вероисповедание. Как отметила юрист Гюзель Жубанова, фразы "Сдам только славянам" и подобные выражают расовую дискриминацию, что недопустимо в правовом государстве.