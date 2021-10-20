В Москве вернулись к практике кастингов для арендаторов квартир – эксперт

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На рынке арендного жилья в Москве возобновилась практика кастингов для потенциальных квартиросъемщиков, которая была популярна в начале 2000-х годов. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

"Сейчас наблюдается интересная ситуация: подобное мы видели в 2000-х, когда на московском арендном рынке был заметный дефицит предложения и собственники могли выбирать арендатора. Тогда они устраивали настоящие кастинги для желающих снять жилье, отсеивая неподходящих, а сейчас мы в ряде случаев наблюдаем похожую картину", – сказала специалист.

Тем не менее тогда и сегодня это делается по разным причинам, объяснила Дымова, сейчас к этому прибегают в основном для экономии времени на показах жилья: приглашают в один день несколько претендентов и оценивают всех сразу. По ее словам, обычно арендаторы удивляются подобным кастингам, однако есть и те, кто сразу пытается показать себя с лучшей стороны и даже что-то подарить хозяину.

Как отметила эксперт, сложнее всего потенциальным квартиросъемщикам приходится с арендодателями, которые сдают жилье неофициально: они, например, могут отказать семьям с детьми или беременным женщинам из-за опасений, что из-за шума у последних возникнут разногласия с соседями и факт незаконной сдачи квартиры вскроется.

Ранее "Яндекс" запустил сервис для долгосрочной аренды жилья, который ориентирован в первую очередь на владельцев квартир. Так, сотрудники компании сами готовят жилье к сдаче, составляют объявления и проводят просмотры для потенциальных арендаторов. Сервис также предоставляет страховку квартиры на сумму до одного миллиона рублей и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тысяч рублей в случае внезапного съезда жильцов.

