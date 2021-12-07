Юрист рассказал, как владельцы квартир обойдут запрет на сдачу жилья "только славянам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Юрист Гюзель Жубанова рассказала Москве 24, что сервисы вправе блокировать объявления о сдаче жилья, в которых указаны национальные предпочтения арендодателей. В то же время, по мнению юриста, собственники смогут продолжить отказывать арендаторам при разговоре по телефону и личном контакте.

Ранее сервис по аренде и продаже недвижимости ЦИАН запретил указывать в объявлениях о сдаче жилья дискриминационные требования. С 1 декабря собственникам нельзя будет публиковать предпочтения по расовым и этническим признакам, включая национальность, цвет кожи, гражданство и вероисповедание. Авторам опубликованных объявлений предложено отредактировать их до 1 февраля 2022 года.

"Фразы "Сдам только славянам" и подобные выражали расовую дискриминацию, что недопустимо в правовом государстве. В открытом пространстве, в таких ресурсах, как ЦИАН, проявление расовой нетерпимости противоречит современным нормам права", – отмечает Гюзель Жубанова.

По мнению юриста Вадима Ткаченко, в объявлениях по-прежнему сохранятся многочисленные критерии, которые позволяют собственнику квартиры отказывать в предоставлении жилья. Например, кто-то ищет арендаторов без домашних животных, а кто-то сдает только семейным парам.





Вадим Ткаченко юрист Собственники жилья не уйдут от своих пристрастий и желаний сдать квартиру человеку с определенными критериями. Арендаторы не будут говорить, что отказывают по национальному признаку. Просто объяснят, что человек не понравился. При приеме на работу дискриминация тоже запрещена, но в реальности некоторые организации руководствуются этим признаком.

В начале ноября ЦИАН провел первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Мосбирже. Пользователи сервиса связали новые правила о запрете дискриминации в объявлениях с выходом компании на IPO.

Ранее сообщалось о том, что на рынке арендного жилья в Москве возобновилась практика кастингов для потенциальных квартиросъемщиков, которая была популярна в начале 2000-х годов. Отмечается, что сейчас к этому прибегают в основном для экономии времени на показах жилья: приглашают в один день несколько претендентов и оценивают всех сразу.

