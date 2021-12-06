ЦИАН перестанет публиковать объявления с дискриминацией по национальному признаку

19:45
Фото: ТАСС/Максим Стулов/Ведомости
ЦИАН с февраля 2022 года запретит публикацию объявлений, текст которых содержит дискриминацию по ряду признаков. Об этом сообщается на сайте сервиса подбора недвижимости.
"Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)", – говорится в сообщении.
Все размещенные объявления должны быть отредактированы в соответствии с данными правилами до 1 февраля 2022 года. После наступления этой даты модераторы ЦИАН смогут самостоятельно редактировать тексты объявлений для устранения недопустимых формулировок.
Ранее парламент Чеченской Республики предложил ввести запрет на упоминание в СМИ национальности и конфессиональной принадлежности лиц, причастных к различным преступлениям. По их мнению, распространение таких сведений следует расценивать как оскорбление национальных и религиозных чувств честных граждан.
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