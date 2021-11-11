Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:15

В Чечне предложили запретить упоминать в СМИ национальность причастных к преступлениям лиц

общество регионы

Фото: АМ/Владимир Смирнов

Парламент Чеченской Республики предложил ввести запрет на упоминание в СМИ национальности и конфессиональной принадлежности лиц, причастных к различным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС.

За распространение данной информации чеченские законодатели предлагают установить административную ответственность. По их мнению, распространение таких сведений следует расценивать как оскорбление национальных и религиозных чувств честных граждан, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности.

"В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", – говорится в пояснительной записке.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов полагает, что такая мера необходима для сохранения межнационального и межконфессионального согласия в РФ.

Ранее стендап-комик Идрак Мирзализаде получил наказание в виде 10 суток ареста по обвинению в разжигании межнациональной вражды.

Административное дело в отношении 29-летнего Мирзализаде возбудила прокуратура Москвы. Ведомство установило, что во время одного из своих выступлений комик публично произнес высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать