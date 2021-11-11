В Чечне предложили запретить упоминать в СМИ национальность причастных к преступлениям лиц

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Парламент Чеченской Республики предложил ввести запрет на упоминание в СМИ национальности и конфессиональной принадлежности лиц, причастных к различным преступлениям. Об этом сообщает ТАСС.
За распространение данной информации чеченские законодатели предлагают установить административную ответственность. По их мнению, распространение таких сведений следует расценивать как оскорбление национальных и религиозных чувств честных граждан, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности.
"В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", – говорится в пояснительной записке.
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов полагает, что такая мера необходима для сохранения межнационального и межконфессионального согласия в РФ.
Ранее стендап-комик Идрак Мирзализаде получил наказание в виде 10 суток ареста по обвинению в разжигании межнациональной вражды.
Административное дело в отношении 29-летнего Мирзализаде возбудила прокуратура Москвы. Ведомство установило, что во время одного из своих выступлений комик публично произнес высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц по национальному признаку.
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