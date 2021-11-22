Комиссия СПЧ выступила против запрета об упоминании национальности преступника в СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Комиссия Совета при президенте Российской Федерации по правам человека в информационной сфере выступила против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Ранее с инициативой выступили в парламенте Чечни. В Госдуму поступил законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника в СМИ. Как заявили авторы инициативы, установление подобного запрета необходимо для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в РФ.

По мнению членов комиссии СПЧ, инициатива поставит журналистское сообщество в рискованное и лицемерное положение, а также приведет к искажению информации. Кроме того, запрет является избыточным для действующего законодательства.

В СПЧ также считают, что в России стоит с деликатностью описывать конфликты, участниками которых становятся люди разных национальностей или религий. В комиссии выразили озабоченность активизации националистических процессов в РФ.

"Этот крайне опасный процесс идет во всех регионах. Вместе с тем данная проблема уже отрегулирована в статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", – отметили в СПЧ.

В комиссии также посчитали, что в некоторых ситуациях журналист не должен затрагивать вопросы национальности преступника. В частности, речь идет об этнической преступности, описании преступлений, совершенных на национальной почве, а также о военных преступлениях.

"Кроме того, данный путь введения в законодательство ограничений на упоминание какого-либо признака, характеризующего преступника, в дальнейшем может привести к таким запретам, как указание пола, возраста, образования и других признаков, позволяющих его хоть как-то описать", – указывается в материале.

В СПЧ выразили мнение, что за последние годы в законодательство постоянно вносились новые запреты, регулирующие деятельность СМИ. В данный момент назрел вопрос об избыточности ряда норм, считают в комиссии.

"Введение новых ограничений ставит под угрозу функционирование и объективную работу тех медиа, которые занимают законопослушную и этичную позицию, и приведут исключительно к маргинализации общественной дискуссии на чувствительные темы, расцвет экстремистских или неэтичных публикаций, пребывающих в серой законодательной зоне – например, на ресурсах с зарубежной регистрацией", – резюмировали в СПЧ.

Ранее в Кремле отказались оценивать проект закона о запрете на упоминание в средствах массовой информации национальности преступников. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данный законопроект еще должен пройти обсуждения.