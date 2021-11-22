Законопроект о запрете на упоминание национальности преступников оценивать рано – Песков

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В Кремле посчитали, что еще рано оценивать проект закона о запрете на упоминание в средствах массовой информации национальности преступников, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что планируется обсуждение данного законопроекта.
"Пока рано оценивать. Только внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах. Пока это не тема нашей повестки дня", – сказал Песков.
В свою очередь, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Чепиков подчеркнул, что в СМИ нередко начали использовать выражение "лица кавказской национальности", которое может задеть жителей многих республик и государств, сообщает Pravda.Ru.
"У меня много близких друзей различных национальностей, в том числе с Кавказа. И они достаточно негативно относятся к выражению "лица кавказской национальности". Это очень широкий спектр – жители Дагестана, Чечни, Азербайджана, Армении, Грузии", – отметил Чепиков.
Он уточнил, что следует собрать мнения и инициативы регионов РФ перед обсуждением закона.
Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России запрет на упоминание в СМИ национальности преступников.
Уточняется, что публикация таких данных может быть расценена как оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, а законопроект мог бы обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории РФ.
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