Москвичи начали сдавать жилье только вакцинированным арендаторам

17:12
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
В Москве выросло число объявлений о сдаче жилья только вакцинированным от коронавируса, сообщает "Российская газета".
Совладелец компании Garnet Екатерина Сивова предположила, что данная тенденция объясняется заботой арендодателей о собственном здоровье и самочувствии съемщиков.
"Это вполне обоснованно, поскольку человек, который заболевает коронавирусом, вынужденно садится на больничный, и у него могут возникнуть проблемы с оплатой жилья. Кроме того, некоторые владельцы так хотят подчеркнуть эксклюзивность своего предложения", – заявила эксперт.
Сивова добавила, что потенциальным съемщикам подобное следует учитывать – если владелец квартиры щепетилен, впоследствии он может часто приезжать с проверками и строго контролировать соблюдение правил проживания.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев добавил, что владелец жилья при сдаче может диктовать арендаторам любые требования, не противоречащие законодательству. Таким образом, запрос на привитых съемщиков является легитимным критерием отбора.
По информации сайта "ИНКОМ Недвижимость", минимальная ставка аренды квартиры в Москве в октябре выросла на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным компании, самые недорогие квартиры можно снять в ВАО, ЮВАО, СВАО и ЮАО.
В Москве собственники начали устанавливать новые правила сдачи жилья
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