В Москве минимальная ставка аренды квартиры за месяц выросла на 20%

11:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице минимальная ставка аренды квартиры выросла в октябре на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится на сайте "ИНКОМ-Недвижимость".
"Октябрь показал увеличение минимальной арендной ставки до 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что аренда квартир дорожает несколько месяцев подряд. Так, в сентябре ставка аренды квартиры увеличилась на 25% по сравнению с августом.
В сентябре недорогую квартиру можно было снять за 25 тысяч рублей в месяц, в августе – за 20 тысяч рублей. При этом в октябре самое доступное жилье, по данным компании, обойдется в 30 тысяч рублей в месяц. За эти деньги снять однокомнатную квартиру можно в районе станций метро "Щелковская" и "Перово".
По данным компании, самые недорогие квартиры можно снять в ВАО, ЮВАО, СВАО и ЮАО.
Ранее аналитики выяснили, что из-за растущего спроса на бюджетное жилье стоимость аренды квартир в Москве к концу текущего года увеличится на 10 процентов.
По словам экспертов, спрос на аренду квартир стал восстанавливаться летом 2021 года. Стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10 процентов в сравнении с прошлым летом, а цена более дорогих объектов недвижимости практически не изменилась.
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