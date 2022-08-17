Космонавт Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос из-за проблем со скафандром

Фото: vk.com/roscosmos
Российский космонавт Олег Артемьев, являющийся спецкором ТАСС на МКС, досрочно завершает выход в открытый космос из-за проблем, возникших с энергообеспечением скафандра. Об этом стало известно из трансляции "Роскосмоса", сообщает ТАСС.
"Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому, что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть", – сказал специалист ЦУП космонавту во время переговоров.
Позже в "Роскосмосе" сообщили, что Артемьев вернулся в шлюзовой отсек и подключился к электропитанию скафандра. Там заявили, что здоровью космонавта ничего не угрожает.
До этого сообщалось, что космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для дальнейшей подготовки манипулятора ERA к работе. Планировалось, что космонавты направятся к модулю "Наука" с размещенным европейским роботом-манипулятором ERA. Там они должны были прикрепить локтевые камеры CLU-3 и CLU-4, после чего отсоединить внешний пульт управления манипулятором EMMI – его собирались переместить на другую точку модуля "Наука".
Отдельно космонавты должны были отрегулировать приводы TRM на концевых эффекторах ERA. Кроме того, план работ предусматривал замену рамок с защитными стеклами для видеокамеры CLU-1 еще на одном эффекторе.
Суммарно все операции были рассчитаны на временной период в 6 часов 44 минуты.
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