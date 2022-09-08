Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал тысячи новых звезд

Фото: esa.int
Ученые с помощью космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб" смогли обнаружить тысячи новых звезд, которые расположились в туманности Тарантул.
В European Space Agency написали, что туманность Тарантул находится в 161 тысяче световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Подобная область появления звезд является самой крупной и яркой среди галактик, расположенных близко к Млечному Пути.
Новые звезды обнаружили благодаря трем инфракрасным приборам "Джеймса Уэбба": ближняя инфракрасная камера, спектрограф ближнего инфракрасного диапазона и ближняя инфракрасная камера "Уэбба". Кадры зафиксировали излучения от скопления молодых звезд, а также столбы с формирующимися протозвездами.
Ранее NASA поделилось первыми фотографиями находящейся за пределами Солнечной системы экзопланеты HIP 65426 b. Сообщалось, что астрономы впервые использовали телескоп "Джеймс Уэбб" для того, чтобы напрямую сделать снимок планеты за пределами Солнечной системы.
Также международная группа ученых обнаружила диоксид углерода (CO2) в атмосфере экзопланеты WASP-39b. По словам исследователей, он находится на расстоянии 700 световых лет от Земли.
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