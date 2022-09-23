Представители РФ не получили приглашений на астронавтический конгресс в Париже

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Российских представителей не пригласили на Международный астронавтический конгресс в Париже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ во Франции.
Собрание ученых и других специалистов в области астронавтики проходило с 18 по 22 сентября.
"Официальные российские представители планировали принять участие в конгрессе, но не получили ни приглашений, ни виз от французских организаторов", – сообщили в ведомстве.
21 сентября российско-американский экипаж корабля "Союз МС-22" отправился с Байконура на МКС. Это первый совместный с США старт в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию.
В составе экипажа – космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял примерно три с четвертью часа.
Пилотируемый корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС
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