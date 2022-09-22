Пилотируемый корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС. Об этом сообщил летчик-космонавт Олег Артемьев. На борту корабля находятся два космонавта "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Полет до МКС занял три с четвертью часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.