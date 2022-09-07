Илон Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы – СМИ

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в мае принял решение отложить приобретение соцсети Twitter, поскольку хотел дождаться предстоящей речи Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные судебного заседания.

Из переписки Маска с сотрудником банка Morgan Stanley, который обеспечивал сопровождение сделки, следует, что 8 мая миллиардер написал банкиру, что хочет дождаться речи президента России, чтобы взвесить все риски и убедиться, "не движемся ли мы к третьей мировой войне".

"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне", – привел слова бизнесмена адвокат компании Twitter.

Таким образом, считает юрист, Маск приостановил процесс сделки не по причине несоблюдения Twitter своих обязательств, а потому что не хотел рисковать своими личными финансами.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.