Российский экипаж МКС приступил к спецтренировкам перед возвращением на Землю

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Российские космонавты на МКС начали специальные тренировки по подготовке организма к возвращению на Землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Олега Артемьева.

Он пояснил, что тренировки предусматривают работу с костюмами "Чибис", чьи специальные гермоштаны воспроизводят отток крови к ногам, имитируя эффект земного притяжения.

Планируется, что Артемьев и другие члены российского экипажа МКС – Денис Матвеев и Сергей Корсаков – вернутся на Землю 29 сентября.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко в 2023 году может побить рекорд суммарного времени пребывания человека в космосе. На его счету к настоящему моменту суммарно больше 736 суток на орбите.

Действующий рекорд принадлежит Геннадию Падалке. К 2 сентября 2015 года он провел в космосе 878 суток в совокупности, совершив пять полетов в космос.