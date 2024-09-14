Академик РАН Зеленый: неудачу "Луны-25" можно сравнить с промахом 1959 года

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Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый в интервью ТАСС сравнил неудачный запуск станции "Луна-25" с промахом советской "Луны-1", который произошел в 1959 году.

По его словам, обе станции потерпели неудачу не из-за системной ошибки. Как утверждает эксперт, "Луна-25", которая была запущена в августе прошлого года, разбилась при посадке на Луну по причине недостаточной проверки связи между разными системами аппарата. После этого инцидента Роскосмос запланировал новую лунную миссию в 2027 году.

Зеленый также вспомнил, как "Луна-1" должна была столкнуться с Луной, однако из-за задержки сигнала при отключении двигателя второй ступени пролетела мимо на расстоянии около 6 тысяч километров. Несмотря на это, миссия оказалась успешной: ионные ловушки на борту обнаружили потоки горячей плазмы, которые после назвали солнечным ветром, что стало важным научным достижением.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков.

Кроме того, схема перелета орбитальной миссии "Луна-26" к естественному спутнику Земли может быть изменена.

