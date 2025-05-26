Физик Анпилогов: гигантская "птица" у Солнца могла быть протуберанцем

Фото: телеграм-канал "Космическая погода — XRAS.RU"

Гигантская "птица", появившаяся у Солнца, может быть протуберанцем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на физика-ядерщика Евгения Анпилогова.

По его словам, в настоящее время приближается пик солнечной активности, который придется на 2025–2026 годы.

"Одиннадцатилетний цикл, называемый циклом Швабе, в этот период достигнет максимальной мощности. На фотографии запечатлен впечатляющий выброс коронарной массы, или протуберанец. Это относительно холодное солнечное вещество, выброшенное в магнитосферу нашей звезды", – объяснил физик.

Как отметил ученый, выброшенная масса уйдет от Солнца, однако значительная часть вернется по магнитным линиям. При этом "птица" продолжит двигаться к внешним границам Солнца.

Анпилогов подчеркнул, что выброс не направлен к Земле.

"Этот протуберанец поражает своими размерами и расстоянием от Солнца – целых 2,5 миллиона километров! Это превышает все ранее наблюдаемые показатели. До этого самые мощные протуберанцы фиксировались на расстоянии 1,7 миллиона километров", – добавил он.

Загадочный объект рядом с Солнцем, напоминающий птицу, обнаружили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Снимок был получен с телескопа LASCO в 10:00 по московскому времени 24 мая. На нем изображено нечто похожее на птицу или летательный аппарат, оставляющий за собой огненный след.

Размеры "крыльев" объекта составляют примерно 150 тысяч километров, что превосходит Землю по размерам более чем в 10 раз.

